Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

AA

Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan büyük bir başarıyla ayrılan milli güreşçilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.

"Milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."