Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

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Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden kadın milli sporcularımız, göğsümüzü kabarttı.

Bu kapsamda da bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı