Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik mesajı 3 Avrupa Oyunları'nda 9 altın, 9 gümüş, 20 bronz alan milli sporcularımız Türk bayrağını dalgalandırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik mesajı yayınladı.

ensonhaber.com

Türk sporcular, Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nda göğüs kabarttı.

103’ü kadın 90’ı erkek olmak üzere 193 sporcumuz, ülkesini 19 branşta temsil etti.

13 farklı şehirde düzenlenen organizasyonda milli sporcular 9 altın, 9 gümüş, 20 bronz olmak üzere toplamda 38 madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Ayrıca Türkiye, madalya sıralaması ile 48 ülkenin arasından 9’uncu oldu.

Altın madalya kazanan sporcular ise; Buse Naz Çakıroğlu, İsmail Keleş, Eray Şamdan, Suda Yaren Uzunçavdar, Nafia Kuş, Gülistan Turan, Bediha Taçyıldız, Emine Arslan, Buseniz Sürmeneli oldu.

Cumhurbaşkanı'ndan tebrik

Milli sporcularımıza tebrik mesajları art arda gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri kullandı;