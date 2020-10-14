Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Minsk Grubu'na Karabağ tepkisi

AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ konusunda ABD, Rusya ve Fransa'ya tepki gösterdi. Erdoğan, bu ülkelerin 30 yıldır oyalama peşinde koştuğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, 1992 yılında Karabağ sorununa barışçıl çözüm bulunması için kurulan Minsk Grubu'na sert sözlerle yüklendi.

"BİR MÜZAKERE 30 YIL SÜRER Mİ?"

Yıllardır Ermenistan işgali altındaki toprakların Azerbaycan'a geri verilmediğine dikkat çeken Erdoğan; ABD, Fransa ve Rusya'nın oyalama taktiği izlediğini belirtti.

Erdoğan, "Bir müzakere 30 yıl sürer mi?" sorusunu yönelterek, Acemlerin "Oturdular, konuştular, dağıldılar" sözünü örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir müzakere 30 yıl sürer mi ViDEO

"İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARIMIZI İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Şu an benim ülkemde 100 bin civarında Ermeni var. Ülkemizde her türlü imkandan istifade ediyorlar. Biz onlara karşı olumsuz bir tavır hiçbir zaman takınmadık. Ama onlar maalesef benim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal etmek suretiyle onları topraklarından, Dağlık Karabağ'dan ötelediler.

Onlar o toprakları terk etmek durumunda kaldı. Şimdi verilen mücadele nedir, 'biz topraklarımızı istiyoruz', 'işgal altındaki topraklarımızı istiyoruz,' başka bir talep yok. İstenen bu.

"OYALAMA TAKTİĞİYLE GEÇİŞTİRİYORLAR"

Minsk üçlüsü Amerika, Fransa, Rusya hâlâ oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki topraklarını. Gitsin kendi topraklarına. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama işgal var burada.

Eğer dünyada insan hakları varsa, demokrasi varsa ve siz de 30 yıldır bu sorunu çözmekle görevliyseniz yapmanız gereken nedir? Oyalama değil, bir an önce bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine terk etmektir, vermektir.





"OTURDULAR, KONUŞTULAR, DAĞILDILAR"

Değerli kardeşlerim, bir müzakere Allah aşkına 30 yıl sürer mi? 30 yıldır oyalama. Acemlerin bir sözü var; Nişestend u goftend u ber-hâstend. Yani 'Oturdular, konuştular, dağıldılar.' Hep 30 yıldır bunu yaptılar. Otururlar, konuşurlar, dağılırlar. Verin yahu. Bu kadar uzun sürecek bir iş değil bu.

"AZERİ KARDEŞLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

İş nereye geldi şimdi, işte bu hale geldi. Şimdi Azeri kardeşlerimiz, Ermenilerle mücadeleyi sürdürüyor. Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz' diyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz.

"RUSYA'DAN, FRANSA'DAN BU KADAR SİLAH GELİYOR"

Minsk üçlüsünün içinde olanların verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Rusya'dan bu kadar silahlar geliyor. Aynı şekilde Fransa'dan bu kadar silah geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Bunca besleme karşısında sessiz kalıyorsunuz ama gelip Azerbaycan'a diyorsunuz ki 'Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz.' Onların kendi topraklarında işi var, oraya gitmezler."