Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini diledi..

ensonhaber.com

İslam aleminde Hz. Muhammed'in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu vesileyle bir mesaj yayınladı.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

"Gecemiz mübarek olsun"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: