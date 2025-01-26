Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

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İslam aleminde Hz. Muhammed'in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu vesileyle bir mesaj yayınladı.

"GECEMİZ MÜBAREK OLSUN"

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: