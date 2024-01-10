ensonhaber.com

Son 20 yıldır kurumsal ve operasyonel altyapısının güçlendirilmesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturanların korkulu rüyası haline geldi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Irak ve Suriye'deki sözde sorumlularını nokta operasyonlarla vuran teşkilat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatlarının başarıyla tamamlanmasında da büyük rol oynuyor.

MİT'in 97. Kuruluş Etkinliği gerçekleştirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüyle bahsetti

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde MİT'in başarıyla gerçekleştirdiği operasyonlardan bahsetti.

MİT mensuplarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde espiyonaj faaliyetleri adında yabancı istihbarat servislerine çalışan ajan ağının deşifre edilmesinden dolayı MİT mensuplarını tebrik etti.

"Dünya çapında yankı uyandırdı"

Düzenlenen operasyonun dünya çapında geniş yankı uyandırdığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonların süreceği mesajını verdi.

"MİT'in başarılarını gururla takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, övgü dolu mesajlarında şunları kaydetti:

Ülkemizin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgedeki krizlerde dik duruşu birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürüdür. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Nasıl oldu da bunları toparladınız diye. Türkiye'yi tanımaya mahkumsunuz. MİT'in istihbarat diplomasisini de takdirle karşılıyoruz. MİT'in başarılarını gururla takip ediyoruz.