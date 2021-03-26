Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK'ya ilk talimatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MKYK üyeleri ile yaptığı ilk toplantıda, sahada daha fazla çalışma talimatı vererek, kimseye 'Burada AK Parti yok' dedirtmemelerini istedi.

AK Parti, coşkulu 7’nci olağan büyük kongresini geride bıraktı.

Parti yönetimi belirlenen kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle bir araya geldi.

Bir tanışma etkinliği havasında geçen ilk toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoağan üyelere ilk talimatlarını verdi.

"BURADA AK PARTİ YOK" DEDİRTMEYİN

Cumhurbaşkanı, kongre konuşmasında da sık sık dile getirdiği gibi 2023'ü işaret ederek üyelerin hedefe odaklanmalarını, herkesin kendi bölgesinde çok çalışarak çalınmadık kapı bırakmamalarını istedi.

MKYK'da sayının 75'e çıkarıldığını hatırlatan Erdoğan, kimseden, "Burada AK Parti yok" sözünü duymak istemediğini ifade etti.

"SAHADA DAHA ÇOK ÇALIŞIN"

2023 hedeflerine ulaşmak için sahada daha fazla emek harcanması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerinden buna dikkat etmelerini ve sahada daha çok çalışmalarını, vatandaşlarla daha sık temas kurmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı, gerçekleştirilen ilk toplantının ardından üyelerle beraber yemek yedi.