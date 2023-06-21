Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Samimiyseniz başörtüsü meselesini teminat altına alalım Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce gündeme gelen başörtüsü meselesiyle ilgili muhalefete bir kez daha çağrıda bulundu. Erdoğan, "Dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasa ile teminat altına alalım" dedi.

ensonhaber.com Seçimlerden önce başörtüsü meselesinin anayasayla güvence altına alınması gündeme gelmişti. Ancak önce deprem felaketi ardından da yaşanan seçim süreci başörtüsü meselesini arka sıralara attı. Seçim sürecini arkasında bırakan Türkiye, geleceğini şekillendirmek için kollarını sıvadı. Başörtüsü meselesi üzerinden muhalefete yüklendi: Sahtekarlık yapıyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda partisinin 28. dönemdeki ilk grup toplantısına başkanlık etti. Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete, başörtüsü meselesi üzerinden yüklendi. Erdoğan, muhalefetin bu ülkede hayat tarzıyla sürekli uğraştığını söyledi. "Siz bu ülkede milletin hayat tarzıyla hep uğraştınız" Seçim kampanyasına başörtüsünün alet edildiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bu ülkede milletin hayat tarzıyla hep uğraştınız. Yeri geldi başörtüye saldırdığınız halde seçim kampanyasında aldınız yanına birkaç tane başörtülü kızımızı.. Sahtekarlık yapıyorsunuz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra başörtüsü meselesiyle ilgili muhalefete çağrıda bulundu. "Dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasa ile teminat altına alalım" Erdoğan, "Bak şimdi yine söylüyorum; dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasa ile teminat altına alalım." şeklinde konuştu.