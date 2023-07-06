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Bugün asrın felaketinin 5'inci ayı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan 11 il, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle ayaklandırılmaya başlandı.

Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bilgiler paylaştı.

Bugün partinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için açıklamalarda bulundu.

Konuşmalarında ise muhalefetin seçim öncesi afetzedelere verdiği vaatleri eleştirdi.

Şimdilerde Millet İttifakı'ndaki parti liderlerinin deprem bölgesinde görülmemesine değinen Erdoğan, sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Deprem bölgesinin unutulmaması çok önemlidir. Bakınız Türkiye, yalnızca 5 ay önce 50 bini aşkın vatandaşın hayatını yitirdiği büyük bir deprem felaketine maruz kaldı. Devletimizin kurumları tam 5 aydır 7/24 aralıksız çalışsa da depremin 11 ilimizde açtığı yaralar henüz kapanmadı. Deprem turistleri ise bölgeyi çoktan terk etti. 6 Şubat'tan sonra kameralarıyla geldiler, yıkıntılar önünde poz verdiler. Bir daha asla ortalıkta görülmediler. 14 Mayıs'a kadar bedava ev vaat edip, 15 Mayıs sabahı depremzedelerimizi kapı dışı eden tefecileri zaten muhatap almıyoruz.



Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bunların adlarını dahi duymak istemiyorlar. Ne yapacaksa yine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bizler yapacağız. Evleri yıkılmış, düzenleri bozulmuş, 1 gecede hayatları alt üst oluş kardeşlerimizi söz verdiğimiz şekilde yeni yuvalarına kavuşturacağız. Sizlerden deprem bölgesindeki kardeş belediyelerimize sahip çıkmanızı, yürütülen faaliyetlere destek vermenizi istiyorum.