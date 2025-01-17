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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Değerli Kayserililer, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler; hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.



Kayseri, sadece bizim değil, tüm milletimizin gururu olmaya devam ediyor. Bugün de davasına ve partisine sahip çıkmak için bir araya gelmiş olan Kayserililere, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde, Cumhur İttifakının belediyecilik vizyonunu tercih eden tüm Kayseri halkına şükranlarımı sunuyorum.



Kayseri ile her zaman omuz omuza yürümenin onurunu taşıdık. Sizler bizi asla mahcup etmediniz, biz de sizlere layık olmaya gayret ettik. Kayseri’ye olan sevgimizle, bu şehre hizmet yolundan hiçbir zaman sapmadık.



Son 22 yılda defalarca Kayseri’ye geldik ve bugün de İl Kongremizi burada yapıyoruz. AK Parti Kayseri İl Kongresi’nin, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

"SURİYE'DEKİ TERÖR UNSURLARI TASFİYE EDİLMELİ"

Tarihin doğru tarafında yer alma cesaretini gösterememişlerdir. Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. BAAS rejimi bir kaç gün içinde yerle bir oldu. Zalim Esad arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Çocukları, bebekleri, sivilleri vahşice öldüren caniler hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı geleceğini kendi belirleceği yeni bir yönetmin inşaası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de buna gereken desteği vereceğiz. Suriye'deki terör unsurları tasfiye edilmeli. Suriye'de eli silahlı bölücü terör örgütü varlık gösterdiği sürece kendimizi tam olarak emniyette hissedemeyiz.



Ülke topraklarının üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütü Suriye'nin güvenliği için en büyük engeldir. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken, son kullanma tarihi geçen her yapı gibi, bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış kurtuluş yok. Orta Doğu'ya bataklık diyenleri mahçup edecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz. AK Parti yapıyor. Biz tüm insanlığı kucaklayarak medeniyetimizi yeniden sizlerle beraber yükselteceğiz. Suriyeli kardeşlerimizden ülkelerine güvenli ve onurlu olarak dönmek isteyenlere gerekli yardımları göstereceğiz.



Meclis'te çok geniş bir mutabakat oluştu. Attığımız her adımda şehit yakınlarımızın hassasiyetlerini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek hedefi terörsüz Türkiye'nin kapılarını aralamaktır. İnşallah bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Artan yalan ve provokasyonların sebebi mevcut iklimi dinamitlemektir.

"TERÖRİSTLER TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDERKEN, 'BİZE Mİ SALDIRACAKLAR' DEDİLER"

Suriye'de yeni bir döneme adım atıldı. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi, 'Suriye'ye ne oluyor?' diyenler oldu. Bize yöneltilen eleştirilerin hiçbiri, binlerce kilometre uzaktan Suriye'ye müdahale edenlere yapılmadı. ABD'nin, İran'ın, Rusya'nın Suriye'deki varlığını sorgulayan olmadı. Teröristler Türkiye'yi tehdit ederken, 'Bize mi saldıracaklar?' diyenler oldu. Bunu söyleyenler kimdi? Ana muhalefet partisi. Benzer cümlelerle, Libya ve Karabağ'daki kardeşlerimize yardım eli uzattığımızda da karşılaştık. Karşımıza dikilenlerin avukatlığını yapmaya başladılar. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sesimizi yükselttiğimizde de aynı tutumu sergilediler.

"SİYASETİN KALİTESİNİ DÜŞÜRMEYİN"