Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli açıklaması: Aramızı kimse bozamaz Ankara’da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için alınan zam kararının üzerinden muhalefeti eleştirerek, “Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

AK Parti'de gündem yoğun...

Yerel seçimlere yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek üzere programa katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de yer aldı.

"Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan muhalefete müsaade etmeyeceğiz"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılan ek artışa ilişkin konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bir yandan seçime hazırlanırken ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları da hayata geçiriyoruz. Emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin lira ödeme yaptık. Gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı talimatlandırmıştım.



Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaş artış oranını memur emeklilerimiz ile aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Devletimizin imkanları arttıkça ömrünü hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz.

"Türkiye ne zaman gururlanacak işler yapsa bunlar hemen rahatsız oluyor"

Sözlerine muhalefetin ekonomideki atılımlara ilişkin eleştirilerine tepki göstererek devam eden Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

Tüm bu adımları adarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, ne zaman gururlanacak işler yapsa bunlar hemen rahatsız oluyor. Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler.



MB rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi adım atınca bunlara adeta afakanlar basıyor. Projenin maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar.

"Savunma sanayiimizle gövde gösterimizi devam ettireceğiz"

Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek. Çünkü biz karada, denizde, havada bütün her yerde savunma sanayiimizle gövde gösterimizi devam ettireceğiz.

"Ekonomi programımızı sekteye uğratmanın peşindeler"