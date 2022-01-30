Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete oturma düzeni önerisi

Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sistemdeki oturma düzeni açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye en çok yenilen partiye göre oturmayı tavsiye etti.

Geçtiğimiz gün Giresun'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada muhalefetin henüz ortak fikir üretemeyen tutumunu eleştirmişti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sistemle birlikte partilerin alfabetik sırayla oturabileceğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'en çok kaybeden parti' göndermesi yaptı.

MUHALEFETİN KARARSIZLIĞINI ELEŞTİRDİ

Giresun'daki konuşmasında, muhalefetin boy sırasına göre mi yoksa yaş sırasına göre mi oturacağına bir türlü karar veremediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı ifadeleri dün Tweet atarak tekrarladı.





"AK PARTİ KARŞISINDA KİM DAHA FAZLA SEÇİM KAYBETMİŞ, ONA GÖRE Mİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefetin millete hizmet etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurguladığı Tweet'te, "Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa ''AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş'' ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var." ifadeleri yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhalefet partilere oturma düzeni önerisi



