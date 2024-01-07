Cumhurbaşkanı Erdoğan: Riyad'dan size ekmek çıkmaz! Suudi Arabistan'da oynanması planlanan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finalinden sonra başlayan Atatürk üzerinden toplumu ayrıştırma çabalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanı ayrıştırma çabalarına bırakmayacaklarını söyledi.

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Yerel seçim maratonu başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan burada hem adayları açıladı, hem de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ilerlemesi önünde engel olmaya çalışanların algılarını da sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gündemde geniş yer tutan Süper Kupa tartışmalarına da değindi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Fenerbahçe ve Galatasaray maçı, takımların Atatürk baskılı forma nedeniyle sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamamıştı.

"Kimsenin Gazi Mustafa Kemal'le problemi yoktur"

Atatürk üzerinden toplumda ayrıştırma çabalarına geçit verilemeyeceğini belirten Erdoğan, Atatürk ve Cumhuriyet ile kimsenin sorunu olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Puslu dönemlerin kadrolu provakatörlerine yeniden iş başı yaptırdılar. Hayat tarzı üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Mustafa Kemal yine istismara en elverişli konusu olarak öne sürülüyor. Kimsenin Gazi Mustafa Kemal'le problemi yoktur.

Bu kavramların arkasından siyaset yapmak hassasiyet emaresi asla değildir. Tam tersine yalan yanlış söylemlerle, kirli senaryolarla yol alma gayretinin işaretidir.

Türkiye bu tuzağa düşmeyecek kadar demokrasisini derinleştirmiş bir ülkedir. Yine de tedbiri elden bırakmadan bu çirkin oyuncularını izlemeyi ve yüzlerini milletimize ifşa etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Riyad'dan size ekmek çıkmaz"