Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yalanlar üzerinden siyaset yapmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunların her şeyi yalan" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz medyası BBC Türkçe'de yer alan ve Türkiye'nin gündemine oturan "göç merkezi" haberine değindi.

Erdoğan, muhalefetin, BBC Türkçe'nin özür metni yayınladığı yalan haber üzerinden algı oluşturmasını eleştirdi.

'Muhalefetten özür bekliyor musunuz?' sorusuna da yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"KARAKTERLERİNDE ÖZÜR DİLEMEK YOK"

"Siz bu muhalefetin böyle yalan, iftiralarda geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu? Bunların karakterinde böyle bir şey yok. Her şeyleri yalan. Merkez Bankası'yla ilgili ciddi yalanlar uydurdular. Döviz rezervi şu an nerelere çıktı. Her şey ortada. Özür dilemeleri söz konusu mu?

"HAYATLARI YALAN"

Bunların hayatları yalan. Bulmuşlar bir kadın, yalan makinesi, ona bol bol yalanlar söyletiyorlar. Onunla adeta güç buluyorlar. Benim BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bunları böyle görmek istemezdim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler ViDEO



"KEPAZE BİR TAKIM"

Bu ülkenin ana muhalefetisin bu kadar yangın, sel felaketleri oldu bu iktidar, bu devlet bütün buralarda dünyanın hiçbir yerinde icra edilmemiş operasyonlar icra etti. Bir lehte açıklamalarını duydunuz mu? AFAD'ın yardım toplamasına bile karşı çıktılar. Bunlar böyle kepaze bir takım. Biz yolumuza devam ediyoruz. Eğer, şu anda AFAD'a destek olacak olanlar, yardım yapmak isteyenler varsa AFAD'ımıza destek verebilirler."