Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'dan gelen gelen açıklamalara tepki göstererek "Bunlarda edep, haya yok. Bunlar böyle maalesef" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, muhalefetin ekonomi eleştrilerine de yanıt verdi.

"İNSANIMIZIN HAYALLERİ İÇİN DERTLENİYORUZ"

Türk insanının kurduğu hayaller için dertlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "İnsanımızın sofrasındaki ekmeğinin aşının evindeki elektriğinin yakıtının kendisi ve ailesi için kurduğu hayaller için de dertleniyoruz."dedi.

"BUNLARDA EDEP YOK, HAYA YOK"

Muhalefet liderlerini sert sözlerle hedef alan Erdoğan, "Evine götürecek ekmeği yok diyor. Kim diyor bunu CHP'lisi, İP'lisi.. Bunlarda edep, haya yok. Bunlar böyle maalesef.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin ekonomi eleştirilerine yanıt VİDEO



HER EVDE ARABA VAR, İKİNCİ EL ARABA YETİŞMİYOR

Şu anda bakıyorsunuz, her evde araba var, ikinci el araba yetişmiyor. Böyle bir durum var.

VATANDAŞI KANDIRABİLİRSİNİZ AMA BİZİ KANDIRAMAZSINIZ

Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz. Bunu televizyon ekranlarından anlatıp vatandaşı kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Biz hepsinin istatistiklerini tutuyoruz, nerede ne oluyor hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.