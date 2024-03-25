Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

AA

Türkiye, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anıyor...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken helikopterinin Göksun ilçesinde düşmesinin üzerinden 15 yıl geçti.

Kazada hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da unutmadı.

Erdoğan, Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında andı.

"Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum.

Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.