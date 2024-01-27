Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! '35 bin sağlık personeli daha alacağız' İzmir'de düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçılara istihdam müjdesi vererek, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada heyecanla beklenen hastanenin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin sağlık sistemindeki reformlarına değinen Erdoğan, yapılan hizmetleri anlattı.

"35 bin sağlık personeli daha alıyoruz"

Konuşması sırasında da bir müjdeyi açıkladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sağlıkta şehirlerimizin tamamını en modern sağlık hizmetine kavuşturduk. 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz.

"Yeni çalışma arkadaşı geliyor"

Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "35 kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.