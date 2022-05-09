Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan sığınmacılara yönelik yaptığı açıklamada, "Kendileri arzu ettikleri zaman dönebilirler ama biz onları asla kovmayız ve kovmayacağız" dedi.

Türkiye'nin son zamanlarda tek gündemi, sığınmacılar...

Onların gitmesini isteyen de var, kalıp mücadelesine devam etmesini dileyen de.

1 milyonu gidecek

Sayıları milyonu aşan mültecilerin dönüşleri için harekete geçildi bile...

Hedef şimdilik 1 milyon Suriyelinin ülkesine gönderilmesi.

"Asla kovmayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün mültecilerle ilgili söyledikleri ise dikkat çekti.

Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendileri arzu ettikleri zaman dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Kovmayacağız VİDEO

"Sığınanlara sonuna kadar sahip çıkacağız"

Erdoğan, "Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir? Bunu anlamayanlarla, bunu bilmeyenlerle işimiz yok. Biz sevgili peygamberimizin muhacirliğini de ensarlığını da biliriz. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin, biz oradayız. Bu konutları da onun için yapıyoruz. Birileri çıkmış, durmadan laf salatası yapıyor. Bizim kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline kucağına atmayacağız." dedi.