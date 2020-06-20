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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteciler günü açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum"
- AA & Ensonhaber
- 20.06.2020 - 17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum"
Erdoğan:"Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz"