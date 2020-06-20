Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteciler günü açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum"

Erdoğan:"Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz"