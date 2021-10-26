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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musa Eroğlu'na başsağlığı telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
    • AA
    • 26.10.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 11:38
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musa Eroğlu'na başsağlığı telefonu

    Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    TAZİYELERİNİ İLETTİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

    İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhume Fatma Eroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Musa Eroğlu na başsağlığı telefonu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Musa Eroğlu na başsağlığı telefonu #2

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