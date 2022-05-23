Türk müziğinin unutulmaz isimleri adına Millet Kütüphanesi'nde açılan sergiye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca performansından sonra "Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin" diyerek şaka yaptı.

Eşsiz güzellikleriyle tüm dünyada milyonların beğenisini toplayan Türk müziğinin kıymetli isimleri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde anıldı.

Kütüphane'de düzenlenen Türk Müziği Tarihi Sergisi'yle birlikte tarihe adını yazdıran sanatçılara ait eşyalar günümüz gençliği ile buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı sergiye merhum sanatçıların aileleri eşlik etti.

Türküleri dinledi

Şarkı ve türkülerin söylendiği, sazların çalındığı sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sanatçıdan da Mahzuni Şerif'in tüm dillerde dolanan "İşte gidiyorum çeşmi siyahım" türküsünü dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müslüm Baba' esprisi VİDEO



Cem Karaca'dan sonra espriyi patlattı

Bir grup sanatçıdan da Cem Karaca'nın Deniz Üstü Köpürür performansını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz. Hadi görelim bakalım sıkıysa Müslüm Baba yapın. Damardan" sözleriyle sergidekileri kahkahalara boğdu.