Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muş'ta önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuştu.

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Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

Dün Bitlis'te toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Malazgirtli vatandaşlarım böyle bir mirasa sahip oldukları için ne kadar gururlansalar azdır. Malazgirt sahip olduğu bu manevi mirasla kalbimizde başka bir yere sahiptir.

Bizi Viyana önlerine götüren zaferler zincirinin çıkış noktası burasıdır. Malazgirt'teki şu görüntü bize sahip olduğumuz zenginliğin derinliğini hatırlatıyor. Bu topraklar bin yıldır üzerinde dalga dalga yükselen "Ya Allah Bismillah" nidaları ile yankılanıyor.

Anadolu'yu bizi vatan haline getiren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Sultan Alparslan'ın bize emaneti olan bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız.

Malazgirt öyle sıradan bir zafer değildir. Biz Anadolu'ya Malazgirt'le ayak basmadık. Çok öncesinden beri zaten buradaydık. Burada kazanılan zafer önce Anadolu Selçuklu devletinin kurulmasını sağlayarak Haçlı saldırılarına en büyük darbeyi vurmuştur.

Malazgirt, Edirne'nin de İstanbul'da büyük kardeşidir. Bizi büyük zaferlere götüren çıkış işte burasıdır.

Bu topraklarda yaşayanlar kökenlerine, farklılıklarına bakmaksızın aynı gaye uğruna kenetleniyor.

Bakın yüz binler şu anda Malazgirt Ovasında. Bu meydandan tek millet mesajı yükseliyor. Bu meydandan tek bayrak mesajı yükseliyor. Tek vatan mesajı yükseliyor.

İrili ufaklı onlarca beyliğiyle, Selçuklusuyla, Osmanlısıyla, Cumhuriyetiyle hep aynı davasının arkasından gidiyoruz. Acısıyla tatlısıyla bu coğrafyada yaşadığımız her hadise bize vatanımızın kıymetini tekrar tekrar gösterdi.

Birilerinin sürekli felaket tellallığı yaparak, karamsarlık yaymaya çalışmasına bakmayın. Onlar tarihin tozlu raflarına kaldırıldıklarının farkında değiller. Biz Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle inşa ederken, onların tek yapacağı ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacak.