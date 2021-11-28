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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayınladı.
    • AA
    • 28.11.2021 - 23:08
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında vefat eden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.

    ''VEFATI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM''

    Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mustafa Cengiz için taziye mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mustafa Cengiz için taziye mesajı #2

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