Petrol
107.48
-1.20%
Euro
15.97
0.36%
Dolar
14.62
0.18%
Altın
928.45
0.02%
Borsa
2480
0.79%
Bitcoin
603.500
2.84%
BTXN Coin
30.24
-0.85%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici ziyareti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici ile bir araya geldi.
    • 14.04.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici ziyareti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, BBP Genel Başkanı Mustafa Dectici'ye sürpriz ziyaret...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde 'Cumhur İttifakı' ortaklarından olan Mustafa Destici'yle görüşmek için BBP Genel Merkezi'ne gitti.

    Mutafa Destici ve parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı. İki lider tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan çevredeki vatandaşlara el salladı.

    4 yıl aradan sonra ilk ziyaret

    2018 yılından sonra ilk kez gerçekleşen görüşme saat 14.00 itibarıyla başladı.

    Gündem ve seçimler konuşulacak

    İHA'nın haberine göre; Erdoğan ile Destici'nin; güncel gelişmeleri, 2023 seçimlerini ve seçim yasasını değerlendirmeleri gündemde.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mustafa Destici ziyareti #1


    İlginizi Çekebilir

    Meral Akşener: Asgari ücreti zamlara göre güncelleyin
    Gündem

    Meral Akşener: Asgari ücreti zamlara göre güncelleyin

    İsmail Hakkı Pekin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebini değerlendirdi
    Gündem

    İsmail Hakkı Pekin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebini değerlendirdi

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir