Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, BBP Genel Başkanı Mustafa Dectici'ye sürpriz ziyaret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde 'Cumhur İttifakı' ortaklarından olan Mustafa Destici'yle görüşmek için BBP Genel Merkezi'ne gitti.

Mutafa Destici ve parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı. İki lider tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan çevredeki vatandaşlara el salladı.

4 yıl aradan sonra ilk ziyaret

2018 yılından sonra ilk kez gerçekleşen görüşme saat 14.00 itibarıyla başladı.

Gündem ve seçimler konuşulacak

İHA'nın haberine göre; Erdoğan ile Destici'nin; güncel gelişmeleri, 2023 seçimlerini ve seçim yasasını değerlendirmeleri gündemde.