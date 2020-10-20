Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mustafa Destici’ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Mustafa Destici’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) 11. Olağan Kongresi'nde Mustafa Destici, 584 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa yeniden seçilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DESTİCİ'Yİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayarak kendisini tebrik etti.

BBP Lideri Destici de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.