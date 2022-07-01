Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası Yunanistan mesajı

NATO Zirvesinin sona ermesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ülkelerinin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine olan yaklaşımlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"NATO Zirvesi'nde tüm liderlerin 'Aracı olalım, Yunanistan'la bir araya getirelim' yaklaşımı oldu. 'Kusura bakmayın şimdilik ayıracak vaktimiz yok' dedik."

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