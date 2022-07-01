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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası Yunanistan mesajı

    NATO Zirvesinin sona ermesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ülkelerinin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine olan yaklaşımlarını değerlendirdi.
    • 01.07.2022 - 12:13
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası Yunanistan mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan:

    "NATO Zirvesi'nde tüm liderlerin 'Aracı olalım, Yunanistan'la bir araya getirelim' yaklaşımı oldu. 'Kusura bakmayın şimdilik ayıracak vaktimiz yok' dedik."

    Ayrıntılar geliyor


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