Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli gazetecinin sorusunu yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları sürüyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen zirveye 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ikili görüşmeler sonrasında da NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli bir gazetecinin sorusunu da yanıtladı.

"İSRAİL BU NOKTADA GAZZE'DE TAKINDIĞI TAVIRDAN VAZGEÇMELİ"

İsrailli gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bölgeyi istikrara kavuşturmaktan bahsediyorsunuz? ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması sizin istikrar kavramınıza destek oldu mu?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soruya şu ifadeler ile yanıt verdi:

İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu anlayışla devam etmesi halinde burada aramızdaki barış, aramızdaki huzur mümkün değil. Zira atılan adımlar her şeyden önce barışı tehdit ediyor. Atılan adımlar barışı tehdit ettiğine göre burada nasıl barışı temin edeceksiniz, sağlayacaksınız? Mümkün değil. Düşünün, yüz bini aşkın insan ölü, yaralı ve hala da vurmaya devam ediyorlar.



Öbür tarafta Gazze'deki mazlum insanlara KızılHaç dahil gıda sevkiyatı yapılmıyor. Bunu engelleyen kim? İsrail. Ve hala burada bu kadar barbarca bir adım atıldığı takdirde biz nasıl bunlarla huzurlu bir ortamı tesis edeceğiz? Mümkün değil. Onun için de KızılHaç şu anda devreye girmek istiyor, netice yok. KızılHaç devreye girmek istiyor, netice yok. Mısır devreye girmek istiyor, netice yok. Bütün bunlarla birlikte hangi ülkeye bakarsanız bakın hiçbirisi netice alamıyor. Onun için İsrail'i bu noktada Gazze'de şu ana kadar takındığı tavırdan vazgeçmeye davet ediyoruz.

"LAHEY ZİRVESİNİN ÖNE ÇIKAN KONUSU MÜTTEFİKLERİN SAVUNMA HARCAMALARININ ARTMASIYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

Lahey Zirvesinin öne çıkan konusu müttefiklerin savunma harcamalarının artmasıydı. Silahlı silahsız insansız hava araçları başta olmak üzere birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz. Türk savunma sanayiinin yaptığı büyük atılım, dünyada parmakla gösterilmektedir.



Birçok müttefikin tehdit ve sınamalar karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmek konusunda bizimle aynı çizgiye gelmesini doğru buluyoruz.



Ukrayna'da devam eden savaşın hem bölgesel hem küresel sonuçları oldu. Türkiye olarak biz savaşın adil ve kalıcı bir barışla bitirilmesi için yoğun çabalarımızı sürdürüyoruz.

"BEBEKLER UYURKEN SUSULUR, BEBEKLER ÖLDÜRÜLÜRKEN SUSULMAZ"

Orta Doğu'da kriz ciddi bir hal alıyor. İsrail saldırılarında 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti. 129 bin Gazzeli yaralandı. Gazze'nin yüzde 80'i yıkıldı. Sağlık altyapısının yüzde 95'i tahrip oldu.



Kiliseler, camiler okullar ve hastaneler bombalandı. 2 milyonu aşkın Gazzeli kardeşimiz yıkıntılar arasında çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in engellemeleri ve saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi insani felakete dönüşmüş durumda.



Vicdan sahibi hiçbir insan Gazze’deki vahşete sessiz kalamaz. Bebekler uyurken susulur; bebekler öldürülürken susulmaz.

"ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL'İ DURDURMAKTA YETERSİZ"

Uluslararası toplumun ilgili kurumların İsrail'in durdurmakta yetersiz kaldığını görüyoruz.



Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail, ihlallerine her gün yenisini ekliyor. İsrail bölgeyi istikrarsız hale getirerek kendi halkının güvenliğini sağlayamaz. İsrail'in de güvenliği komşularının huzurundan ve refahından geçmektedir. İki devletli çözüm kaçınılmazdır. Türkiye olarak amacımız tüm halkların yan yana yaşadığı bir sulh iklimidir. Tüm bölgenin selameti için hakikatleri cesarete söylemeye devam edeceğiz.

"DOSTUM TRUMP'IN ÇAĞRISINA TARAFLARIN UYMASINI BEKLİYORUZ"