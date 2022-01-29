Muhalefetin doğalgaz stokları hakkındaki iddialarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgazımız var. Biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti'yiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı açılış törenleri ile AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Giresun'a geldi.

Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Dereli ilçesine hareket etti.

Dereli'de vatandaşlara hitap eden Erdoğan'ın gündeminde, muhalefetin doğalgaz stoklarına ilişkin iddiaları vardı.

Açıklamalarında, söz verildiği gibi doğalgaz hizmetlerinin Giresun'a getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, stoklar konusuna da değindi.

"BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

"Size yine verdiğim bir söz vardı. Doğalgaz meselesi. Doğalgaz geldi mi? Ama bu arada ana muhalefet ne yapıyor? Doğalgazın 1 haftalık ömrü var diyor. Siz ne zaman doğru konuşacaksınız? Değerli kardeşlerim, bizim böyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var. FSRU'muz var. Tuz Gölü’nün altında doğalgazımız, stoklarımız var. Biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti'yiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net doğalgaz açıklaması Video