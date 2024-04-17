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Yerel seçimlerin ardından merakla beklenen AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Bu noktaya bir anda gelmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadıklarını her seferinde ayağa kalktıklarını belirterek "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma salonda büyük coşkuyla karşılandı ve ayakta alkışkandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri:

Bu hareketin, bu partinin temelinde ismi bilinen ya da bilinmeyen binlerce fedakarın emeği var, alın teri var.



Biz dikensiz bir gül bahçesinde de yürümüyoruz.



Bu noktaya düşe kalka geldik. Biz bu noktaya yenilgi yenilgi büyüyerek geldik. İşkencelerden geçtik, hapislerde yattık, darbeler yedik.



Partilerimiz kapatıldı, haksızlığa, hukuksuzluğa ve zorbalığa uğradık.



Ama asla umutlarımızı kaybetmedik.



Gençler, iman varsa iman vardır dedik. Kalktık ve yolumuza karanlıkta devam ettik.



Şimdi bakıyorum AK Parti'nin son yerel seçimde aldığı oy oranı üzerinden bir taraf sevinç çığlığı atıyor bir taraf da karamsar tablo yürütüyor.



Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar.



Bunlar nerede nasıl geldiğimizi, nereye yürüdüğümüzü anlamamışlar.



Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez.



Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz.



Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Kimse farklı hevesler peşinde koşmasın, biz buradayız.



En güçlü halimizle ayaktayız.



Bu seçim sonuçlarını fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz.



Eleştiri tamam ama AK Parti'yi eleştiri ya da özeleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara asla müsaade etmeyiz.





Menzile kilitlenmiş ok misali hedeflerimize odaklanacağız.



Bu harekette şımarıklık olmaz.



Milletin değerlerinden kopma asla olmaz.



Aynı zamanda bu harekette yeise yer yoktur.



Bu harekette umutsuzluğa yer yoktur.



Bu hareket korkakların omuzlayacağı bir hareket değildir.



Muhasebemizi yapar nerede kalmıştık der ve yolumuza revan oluruz.