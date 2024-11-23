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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programları kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 4. Uluslararası STK Fuarı'na katıldı.

NETANYAHU'NUN TUKLANMA KARARI HAKKINDA KONUŞTU

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

"ALINAN KARARI DESTEKLİYORUZ"

Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararını desteklediklerini belirtti.

Kararı desteklerini belirten Erdoğan, "Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz." dedi.

"BÖLGEYİ İSTİKRRSIZLIK GİRDABINA SÜRÜKLÜYOR"

Uluslararası örgütlerin ve uluslararası medyanın Filistin'de, Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere farklı bölgeleri istikrarsızlık girdabına sürüklüyor." açıklamasında bulundu.

"SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ MECBURİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: