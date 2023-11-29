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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye değindiği konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tarihe adını "Gazze Kasabı" olarak yazdırdığını söyledi.

"Babalarına yavrularının parçalarını toplattılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri aktardı;

Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim’den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı, okulları harabeye çevrildi. Sığındıkları mülteci kampları bilinçli şekilde hedef alındı. Göç eden sivillerin üzerlerine yollarda bombalar yağdırıldı. Sabiler hunharca katledildi. Babalarına yavrularının parçalarını toplattılar.

"Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır"

Gazze cehennemi yaşadı. 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Yaklaşık 16 bin Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı. Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Esir takaslarını insanı arayı akan kanın durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz.