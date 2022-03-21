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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz dolayısıyla paylaştığı mesajında "Tabiatın uyanışını ve baharın gelişinin müjdeleyen Nevruz'u tebrik ediyorum" dedi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 18:40
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

    "MİLLETİMİZİN VE TÜM KARDEŞLERİMİZİN NEVRUZ'UNU TEBRİK EDİYORUM"

    "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Nevruz Bayramı mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Nevruz Bayramı mesajı #2


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