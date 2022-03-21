Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz dolayısıyla paylaştığı mesajında "Tabiatın uyanışını ve baharın gelişinin müjdeleyen Nevruz'u tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"MİLLETİMİZİN VE TÜM KARDEŞLERİMİZİN NEVRUZ'UNU TEBRİK EDİYORUM"

"Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum"