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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz dolayısıyla paylaştığı mesajında "Tabiatın uyanışını ve baharın gelişinin müjdeleyen Nevruz'u tebrik ediyorum" dedi.
- AA
- 21.03.2022 - 18:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"MİLLETİMİZİN VE TÜM KARDEŞLERİMİZİN NEVRUZ'UNU TEBRİK EDİYORUM"
"Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum"