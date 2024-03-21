Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz kutlamaları yapılıyor.

Bugün Kayseri'de konuşan ve konuşması sırasında Nevruz Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu defa sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Hayırlara vesile olmasını diliyorum"