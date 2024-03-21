Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

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Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz kutlamaları yapılıyor.
Bugün Kayseri'de konuşan ve konuşması sırasında Nevruz Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu defa sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;
"Hayırlara vesile olmasını diliyorum"
Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum. Orta Asya’dan Balkanlar’a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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