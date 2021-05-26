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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'normalleşme' mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'normalleşme' mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sürecinin yakında son bulacağını belirterek aşılama sürecinin hızlandırılıp yakın zamanda normalleşmenin başlayacağını söyledi.
    • AA
    • 26.05.2021 - 19:17
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 19:41
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıya katıldı.

    Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'salgına yönelik normalleşme' vurgusu yaptı.

    HAZİRAN'DA YOĞUN BİR AŞILAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLECEK

    Cumhurbaşkanı, koronavirüsle mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

    "HAZİRAN'DA NORMALLEŞMEYİ HEDEFLİYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

    "Kamu özel ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz şehir hastanelerimiz, özellikle salgın döneminde kritik rol üstlendiler. Aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle Haziran ayında yoğun bir aşı kampanyası yürüterek ülkemizde normalleşmeyi temin etmek istiyoruz. Haziran'da normalleşmeyi hedefliyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'normalleşme' mesajı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan normalleşme mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan normalleşme mesajı #2

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