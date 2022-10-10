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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere ve esnafa müjde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere ve esnafa müjde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesinden uzakta okuyan öğrencilere yol desteği ve esnaflara yüzde 7 buçuk faizle 100 milyar liralık bir kredi imkanı başlatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 20:56
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 21:18
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, esnaflara ve ailelerinden uzakta okuyan öğrencileri sevindirecek gelişmeleri peş peşe açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre ailelerinden uzakta yaşayan öğrencilere yılda iki kez yol desteği verilecek.

    Ailelerinden uzakta olan öğrencilere yol desteği verilecek

    Erdoğan konuya ilişkin ifadeleriyle "Ailelerinin yaşadığı şehirlerin uzağında eğitim gören öğrencilere yılda iki kez yol desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek destek sayesinde ailelerinin yanına gidip gelmelerini temin etmeyi hedefliyoruz." duyuruyu yaptı.

    Öğrencilerle ilgili müjdenin ardından bu kez de sıra esnaflara geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere ve esnafa müjde

    60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranlı 100 milyarlık kredi desteği

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de esnaflar için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank'tan 100 milyar liralık kredi verileceğini duyurdu.

    Taşıt kredisi limitleri yükseltildi

    Ayrıca kredi üst limitlerinin 350 bin liradan 500 bin liraya, taşıt kredisi limitlerinin de 1 milyondan 1 buçuk milyona çıkartılacağı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan öğrencilere ve esnafa müjde #1

    Genç girişimciler için kredi limiti ve yaş artırımı

    Genç girişimcilere de 0 faizli kredi limiti 300 bin liraya yükseltilirken, yaş sınırı da 35'e çekildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan öğrencilere ve esnafa müjde #2

    Halkbank'ta takibe düşen esnafın yüzünü güldürecek haber

    Son olarak Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafın borcunu tasfiye etme imkanı sağlanacağını da sözlerine ekledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaflara yönelik duyurusu ise şöyle:

    "Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza borcunu tasfiye imkanı sağlayacağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan öğrencilere ve esnafa müjde #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan öğrencilere ve esnafa müjde #4


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