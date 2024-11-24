Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü, yurdun birçok noktasında kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Öğretmenler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
"ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"
"Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.
Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.
AYBÜKE YALÇIN İLE NECMETTİN YILMAZ'I UNUTMADI
Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.
Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.
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