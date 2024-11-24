Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü, yurdun birçok noktasında kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Öğretmenler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

"Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.



Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.