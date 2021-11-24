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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 12:45
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi.

    Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın bir bölümünü Twitter hesabından paylaşarak, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

    "TÜM HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK"

    Erdoğan, mesajında, "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkları tamamladık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Öğretmenler Günü paylaşımı #1

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