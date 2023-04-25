Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere atama müjdesi Atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, “Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz” dedi.

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Türkiye’nin kısırlaşmış sorunların biri daha nihayete erdirilmek üzere…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini kurduğu ilk günden beri hedeflediği yüksek ölçekli eğitim sistemi için büyük uğraşlar vererek okuyan ancak bir türlü atanamayan öğretmenlere yeni müjde geldi.

45 bin sözleşmeli öğretmen ataması planlandı

Erdoğan, bugün MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'ndeydi.

“Birikmiş sorunları çözmek bize nasip oldu” diyen Cumhurbaşkanı, "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun önemini anlattı, sonrasında beklenen haberi verdi.

Erdoğan, “Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz. Mayısta 45 bin yeni öğretmen atamasıyla öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

"Eğitime en büyük önemi verdiğimizin göstergesi"

Cumhurbaşkanı, “Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde başlaması, eğitime en büyük önemi verdiğimizin göstergesi. Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır.” diye konuştu.