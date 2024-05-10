Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, öğretmenlere yönelik şiddete karşı kanun teklifi açıklaması

ensonhaber.com

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş edip kaçmış, şüpheli çocuk bir süre sonra yakalanmıştı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından ise tepkiler gelmiş, öğretmenlere karşı işlenen suçlar için tedbirlerin artırılması istenmiş ve öğretmenler protesto düzenlemişti.

Öğretmenlere şiddete karşı sert tedbirler alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye dair sert tedbirler içeren bir yasa teklifini yakında TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.

Bu yeni düzenlemeyle, öğretmenlere yönelik suçlarda cezaların artırılması, ceza erteleme yollarının kapatılması ve tutuklama kararlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, özel sektörde çalışan eğitim personelinin kamu görevlisi olarak tanınması sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.



Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.



Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.



Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,



• Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.

• Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.

• Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.

• Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.



Öğretmenlerimiz müsterih olsun.



Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.



Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."