Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Erdoğan, Asiltürk'ün vefatının ardından mesaj yayınladı. Asiltürk için "Siyasi tarihimizin önemli isimlerinden" ifadesini kullanan Erdoğan, paylaşımını "Mekânı cennet olsun" diyerek tamamladı.

İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanan ve Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bu sabah hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında vefat eden Asiltürk için taziye mesajı yayınladı.

"ÇOK KIYMETLİ AĞABEYİMİZ"

Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Asiltürk'ün ülkemizin siyasi tarihinin önemli isimlerinden biri olduğunu vurguladı.

Asiltürk için "Çok kıymetli ağabeyimiz." ifadesini kullanan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"SİYASİ TARİHİMİZİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN"

"Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun."