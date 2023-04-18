Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kira artışlarında fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehirlerdeki kira sorunlarına değinerek, "Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme yönelik soruları yanıtlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı önemli açıklamalarda fahiş kira artışlarına yönelik de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında şöyle dedi:

"Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz"

"Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız.



Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz."

"Tünel kalıp sistemiyle temelleri atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:



"Daha önceki afet tecrübelerimizle deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacağız. Tünel kalıp sistemiyle temelleri atıyoruz. Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önce bunu İzmir'de, Elazığ'da yaptık. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla yeni cazibe merkezleri ortaya çıkıyor böylece ev sahibi olmak da kiralık da kolay hale geliyor."

"İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek ve yeni nüfusa da izin vermeyeceğiz"

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul'da 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında.

Bugün 39 ilçede 412 milyon metrekare büyüklüğe sahip kentsel dönüşüm

sürecini sürdürüyoruz. 93 bin konutun yapımı devam ediyor. Şimdi rezerv

alan çalışması yapıyoruz. 1 milyonluk bir rezerv alan planlıyoruz. Bu

yerleşimler uydu kent modeli olacak. 130 milyon metrekare yere

ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri belirledi. Bu alanda yapılacak

konutlar sadece riskli yapıda olan vatandaşlarımız için kullanılacak.



İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek ve yeni nüfusa da izin

vermeyeceğiz. 500 bin konu yerinde dönüştüreceğiz. Sağlıksız konutları

dönüştürürken boşalan alanları da yeşil alanla dolduracağız. Şehrin

havasını temizlemek zorundayız. Siz şimdi gidip Londra merkeze

gidemezsiniz belli bir bedeli vardır. Bu proje için 5 yıllık bir plan

hazırladık. Marmara'yı her alanda daha da geliştireceğiz. İstanbul

mekansal strateji planını hayata geçiriyoruz. Rezerv şehirlerimizi

deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde yapacağız. İzmir'de de benzer bir

projemiz olacak."

"40 yıllık siyasi hayatım hep böyle bir yoğunlukta geçti"

"Bizim için siyasette bugüne kadar hiç durmak, duraksamak olmadı. 40 yıllık siyasi hayatım hep böyle bir yoğunlukta geçti. Eşim ve çocuklarım da bunu benimle birlikte yaşadı.



Bayramın ikici ve üçüncü günü deprem bölgesinde olacağız. Konut teslimi programlarımız var. İftar sofralarında depremzede kardeşlerimizle olduk. Köy evlerini teslim edeceğiz. Devlet halkı için var. Biz bu evlerin benzerlerini Manavgat'ta da yaptık. Başta inanmıyorlardı bize."

Ayrıntılar gelecek...

