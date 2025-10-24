Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde 500 bin konut projesinin detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Körfez turundan döndü.

Bugün ise 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

"500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de projenin detaylarını paylaştı.

"Ortaya koyduğumuz tüm bu çabaları şimdi yeni bir projeyle taçlandırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz.

Şimdi bu projemizin detaylarını sizlerle ve ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK

Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.

AYRILAN KONTENJANLAR

Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık. Aynı şekilde üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik.



Yıllar yılı çalışmış, emeğiyle, hizmetiyle bu ülkeye değer katmış emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık.

EVLER NASIL OLACAK

Şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum: Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de inşallah bu ülkenin gençleri inşa edecek.



Türkiye yüzyılının mimarları, büyük ve güçlü Türkiye'nin mihmandarları inşallah gençlerimiz olacak. Bu bakımdan gençlerimize ayrı bir önem veriyor, istikbalimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızın üzerine titriyoruz.



500 bin sosyal konut projemize de çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz.



Eğitimden iş hayatına, barınmadan ulaşıma gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.



Diğer taraftan, inşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak.



Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızdadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Bundan dolayı tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak.

"DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN İKAMET ŞARTI YETERLİ"

Hassasiyet taşıdığımız bir diğer husus da şudur. Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız yaşadıkları şehirlerden başka illere taşınmak durumunda kaldı.



Bu kardeşlerimizin büyük bir bölümü, onarım ve yeniden inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte memleketlerine döndüler.



Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak. Bu kardeşlerimize de hayırlı olsun diyorum.

81 İLDE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin maddelerle açıklaması şu şekilde;

İstanbul 100.000 Konut



Ankara 30.780 Konut



İzmir 21.520 Konut



Gaziantep 13.940 Konut



Konya 13.670 Konut



Şanlıurfa 13.190 Konut



Diyarbakır 12.170 Konut

YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

2 AYRI BÜYÜKLÜKTE 2+1’LER VE 1+1 KONUTLAR YAPILACAK

İnşa edilecek evlerin 80,65 ve 55 metrekarelik evler olacak.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: %5



Engelli vatandaşlarımız: %5



Emekli vatandaşlarımız: %20



3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10



Gençler: %20

BAŞVURU KOŞULLARI

-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.



-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.



-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )



-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.



-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

BAŞVURU VE KAMPANYA SÜRECİ

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

İstanbul’da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilexek.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

*İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

*İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

*İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

500 BİN KONUTA 500 MAHALLE KONAĞI, 500 CAMİ, 500 ANAOKULU, 500 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak.

Bu proje kapsamında mahalle konaklarının içinde olacak şekilde 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek. Camiler ise yöresel mimariye uygun yapılacak.

TÜRKİYE’NİN SOSYAL KONUT PROJELERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sundu. 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, “250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri” projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor.

"EŞSİZ BİR GURUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamı da şöyle;

Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımı için bugün sizlerle bir aradayız.



Bugün yeni umutlarla, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıran yeni konut hamleleriyle güzel İstanbul'umuzdayız.



Bu eşsiz gururu beraber paylaştığımız her bir kardeşime hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum.



Yalnızca İstanbul için değil, ülkemiz için de bir dönüm noktası olacak bu projemizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım.



Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber "Ev Sahibi Türkiye" diyeceğiz.

"BAŞAKŞEHİR'İN BENİM SİYASİ HAYATIMDA ÖZEL BİR KONUMU VAR"

Projemizin detaylarına geçmeden evvel bir hususu ifade etmek istiyorum. Başakşehir'in benim siyasi hayatımda çok özel bir konumu var. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı da yine burada başlatmıştık.



Temelleri burada atmıştım. Bu uygulama öyle başarılı oldu ki şöhreti kısa sürede İstanbul sınırlarını aştı, tüm Türkiye'nin örnek aldığı bir model haline geldi. İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır.

"KASIM AYINDA MİLLETE HİZMET YOLUNDA ÇEYREK YÜZYILI GERİDE BIRAKMIŞ OLACAĞIZ"

Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden olan konut projemizin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.



Kasım ayında millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek yüzyılı geride bırakmış olacağız. Bakın işbaşına geldiğimizde dedik ki: Bizim görevimiz insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Görevimiz, devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bizim sorumluluğumuz, dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkeleri arasında yer alabilmek için soluksuz çalışmaktır. Çok şükür.



O günden bu yana 23 yıl geçti. Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük.

"MUHALEFET LAF VE POLEMİK ÜRETİYOR"

Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken, biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibiyle devletimizin imkanlarını aziz milletimiz için seferber ettik.



Bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Eser ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Rehavete kapılmıyoruz, ivme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz.



Milletimizin her ihtiyacını karşılamayı, her haneye umut, güven, mutluluk taşımayı hamdolsun sürdürüyoruz. Her ailemizin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması, barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir. Hatırlayacaksınız.



Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik. 13 yıl önce modern ve güvenli şehircilik noktasında önemli bir adımı Başakşehir'de atmıştık.



O tarihten itibaren milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini dönüştürdük. Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Şehirlerimizi, meydanlarımızı, cadde ve sokaklarımızı iyileştirdik, güzelleştirdik.

"BU MUHALETİN EN BAŞARILI YANI ÇÖP VE ÇUKUR"

On binlerce ailemizi yeni yuvalarıyla buluşturduk. Dar gelirli kardeşlerimizin yüzlerini güldürdük. Vatandaşlarımızın kendi evlerini inşa edebilmeleri için altyapısı hazır arsaları kendilerine sunduk. Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, çok büyük başarılara imza attı. TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi bile ellerine, yüzlerine bulaştırdılar.



Bu muhalefetin en başarılı, en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur, çamur… Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızı mağdur ettiler. Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler. Biz ise bugüne kadar tam 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin emrine verdik.



Dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yollarıyla modern, sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına biz kavuşturduk. Aynı şekilde afet bölgelerinde de çok büyük bir gayret ortaya koyduk.



Başta 6 Şubat'ta kaybettiklerimiz olmak üzere ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi geri getirmek, biliyoruz ki mümkün değil. Ama şehirlerimizi yeniden dizayn etmek, depreme dayanıklı evler inşa etmek bizim elimizde. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır.

"DEPREM FATURASINA RAĞMEN ÜMİDİMİZİ ASLA KAYBETMİYORUZ"