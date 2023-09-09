Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar: 'Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyüyor' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde MIKYa üyesi ülkelerin liderleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, bir kez daha 'Dünya 5'ten büyüktür' açıklamasında bulundu.

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Hindistan, tarihinde ilk kez G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirve öncesi hummalı hazırlıklar yapılırken, tedbirler de alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirve 9-10 Eylül tarihlerinde Yeni Delhi kentinde düzenlendi.

Yoğun diplomasi trafiği

Burada önemli diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya ekonomisine yön veren ülkelerin liderleri ile ikili görüşmeler de yaptı.

Zirvede Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada küresel sistemdeki adaletsizliklere yönelik mesajlar verdi.

Erdoğan, büyük ses getiren "Dünya 5'ten büyüktür" açıklamasını zirvede de yaptı.

"Küresel refah ve istikrarı tehdit eden unsurlar farklılaştı"

Açıklamalardan öne çıkanlar ise şu şekilde:

MIKTA'yı 10 yıl önce ortak sorunların çözümüne katkıda bulunmak, aramızdaki iş birliğini pekiştirmek maksadıyla hayata geçirmiştik. Bu süreçte MIKTA ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat etti. Yine bu dönemde küresel refah ve istikrarı tehdit eden unsurlar farklılaştı, çeşitlendi ve derinleşti. Bununla birlikte cari sistemin herkes için sürdürülebilir barışı, güvenliği ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığı görüldü.



Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması ve yaygınlaşması endişe vericidir. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlatmıştır.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması konusunda bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı, bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor.



Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz.

"MIKTA ülkelerinin gıda krizine yapıcı katkı vereceğine inanıyorum"