Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtseven için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.