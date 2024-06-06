Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbek mevkidaşına devlet nişanı

AA & Ensonhaber
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Ardından iki ülke arasında birçok alanda 18 anlaşmayı içeren imzalar atıldı.
Erdoğan'dan Mirziyoyev'e devlet nişanı
Sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet nişanı tevcih edildi.
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