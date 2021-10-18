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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar için başsağlığı paylaşımı yaparak hizmetlerinin asla unutulmayacağını ifade etti.
    • AA
    • 18.10.2021 - 20:05
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 20:26
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    İstanbul'daki özel bir hastanede kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri tedavisi gören 72 yaşındaki Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bugün yaşamını yitirdi.

    Bayraktar'ın vefat haberinin ardından siyaset ve iş dünyasından birçok isim başsağlığı mesajları yayınlarken Afrika gezisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

    "HİZMETLERİ ASLA UNUTULMAYACAK"

    Erdoğan paylaşımında, Özdemir Bayraktar'ın hizmetlerinin asla unutulmayacağını söyledi.

    Erdoğan, "Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı paylaşımı #1

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