Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özdemir Bayraktar için taziye ilanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın; ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp olduğunu bildirdi.

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan 72 yaşındaki Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetmişti.

'Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Bayraktar'ın vefatı herkesi yasa boğmuştu.

Twitter hesabı üzerinden Bayraktar Ailesi'ne ve millete başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ise taziye ilanı verdi.

"GÖNLÜMÜZDE KIYMETLİ BİR YERE SAHİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı gazetelerde yayınlanan taziye mesajında şunlar yer aldı:

"Sevgili dünürüm, iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dede olarak hepimizin gönlünde kıymetli bir yer edinen, vizyonerliği ve üretkenliğiyle sanayi sektörümüzün pek çok öncü fabrikasının yöneticisi/kurucusu olan, insansız hava araçları alanında başlattığı çalışmalarla, ülkemizin dünyanın önde gelen tasarımcı ve üreticilerinden biri haline gelmesinde çok büyük emeği bulunan, hayatını, Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi, bilhassa sanayi ve teknolojide hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya adayan...

"ÇALIŞKANLIĞI, ÜRETKENLİĞİ..."

Evlatlarını da aynı gayeyle yetiştirip ülkenin ve milletin hizmetine koşan, çalışkanlığı, üretkenliği, dürüstlüğü, yardımseverliği ile iş dünyasında da çokça saygı duyulan, sevilen ve takdir edilen Özdemir Bayraktar Beyefendi, dar-ı bekaya irtihal etti.

"ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Ailesi için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."