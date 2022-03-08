Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 bin liraya varan maaşları beğenmeyerek özel sektöre geçen doktorları eleştirerek, hastanelerin boş kalmayacağını yeni mezunlarla yola devam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Külliye'de kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Erdoğan burada muhtarlara hitabında ülke gündemine dair birçok konuya değindi.

Cumhurbaşkanı son dönemde devlet hastanelerindeki doktorların maaşlarını düşük buldukları için özel sektöre geçiş yaptıkları yönündeki gelişmelere de değindi.

"DEVLET OKUTTU YETİŞTİRDİ"

Erdoğan, devletin yüksek maliyetli sağlık eğitiminde yatırım yapılan doktorların 25 bin liraya kadar çıkan maaşları beğenmeyerek özel sektöre geçişlerini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerin doktorsuz kalmayacağını yeni mezunlarla buraların doldurulacağını belirtti.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açılamaları şu şekilde:

"Bu hastaneleri yapan biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi. En çok maliyeti yüksek olan birim de sağlıktır. Şimdi az para alıyorlarmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sektöre geçen doktorlara: Gidiyorlarsa gitsinler VİDEO

"ÖZEL SEKTÖR ÇOK VERİYOR DİYE..."

Sordum en düşük alan ne kadar alıyordu 8-9 bin, en yüksek alan 25 bin civarı... E buna rağmen özel sektör daha fazla veriyor diye oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim.

"GİDERLERSE GİTSİNLER"

Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren yeni doktorları buralarda istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileri gidiyoru. İsterlerse yurt dışından dönmek isteyenleri süretle buraya davet eder ve buralarda istihdam ederiz.

"BURALAR BOŞ KALMAZ"

Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Ve biz şu anda asistan doktorlarımızla buralarda devam ederiz. Ne gerekiyorsa bunu yaparız. Doktorluk gibi aziz bir mesleği paraya bina etmek, paraya onu dayamak heralde pek de insani değildir."