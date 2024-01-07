Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e gönderme: Özgür'ü özgürleştireceğiz AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seçim göndermesi geldi. Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

AK Parti adaylarını açıklıyor...

26 ilin açıklandığı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Haliç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adayları tek tek açıkladı.

Muhalefete tepki

Adayları açıklamadan önce seçimlere yönelik önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete sert tepki gösterdi.

Özgür Özel'e gönderme

Son dönemde hassas konular üzerinde seçimler öncesi yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermede bulundu.

"Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan göndermesinde "31 Mart seçimlerinde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan topraklarında ameliyat yapmaya çalışanlara meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin.



İpleri emperyalist güçleri elinde olan terör örgütleriyle işleri olanlar varoluşlarının gerektirdiğini yapıyorlar. Asıl bizi üzen Türkiye'nin ana muhalefeti CHP'nin bunlara kuyruk tutuyor olmasıdır.

"Özgür efendi nerede bir demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor ya da gidip sırtını sıvazlıyor"

Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan gölgelerin altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde elde edilen zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Ama bunun için öncelikte teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür efendi nerede bir demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor ya da gidip sırtını sıvazlıyor.

"Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleştirilmesini tercih ederiz"